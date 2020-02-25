Туристи на Черкащині торік віддали перевагу дендропарку "Софіївка"

Черкащину впродовж 2019 року відвідали майже 1,5 мільйона туристів. Найпопулярнішою локацією став дендрологічний парк "Софіївка" в Умані.

Про це повідомляє пресслужба департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА.

"Майже 1 мільйон 400 тисяч туристів та екскурсантів минулоріч відвідали Черкащину. Це на 8 % більше, ніж у 2018 році. Цей показник в департаменті вирахували за результатами моніторингу інформації від РДА, МВК, ОТГ, враховуючи дані музеїв та заповідників", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до топ-3 найпопулярніших туристичних локацій регіону 2019 року увійшли Національний дендрологічний парк "Софіївка" у м. Умань (490 тис. відвідувачів), Краєзнавчий музей у м. Черкаси (133 тис.) і об’єкти Національного історико-культурного заповідника "Чигирин" (126 тис. відвідувачів).

Водночас, за інформацією Головного управління ДФС у Черкаській області, у 2019 році сума надходжень туристичного збору по області становить 4 млн. 727 тис. грн. Цей показник у 6,5 разів перевищує цифри 2018 року. Таке збільшення в департаменті пояснюють змінами в законодавстві, адже з 2019 року було встановлено нові ставки туристичного збору.

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Крім того, в ОДА нагадали, що на Черкащині триває процес створення бренду. Розроблення брендбуку та туристичної маркетингової стратегії розпочали команда департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА, Агенція туристичних ініціатив міста Дрогобич та робоча група з брендингу. Наразі проведено моніторинг українських компаній, що займаються брендингом територій.

В облдержадміністрації зауважують, що вдалий бренд дасть змогу регіону ефективніше будувати свої конкурентні переваги, залучати інвестиції, туристів, експортувати власні продукти та змінювати стереотипи.