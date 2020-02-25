Туристи на Черкащині торік віддали перевагу дендропарку

Туристи на Черкащині торік віддали перевагу дендропарку "Софіївка"

Укрінформ
Черкащину впродовж 2019 року відвідали майже 1,5 мільйона туристів. Найпопулярнішою локацією став дендрологічний парк "Софіївка" в Умані.

Про це повідомляє пресслужба департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА. 

"Майже 1 мільйон 400 тисяч туристів та екскурсантів минулоріч відвідали Черкащину. Це на 8 % більше, ніж у 2018 році. Цей показник в департаменті вирахували за результатами моніторингу інформації від РДА, МВК, ОТГ, враховуючи дані музеїв та заповідників", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до топ-3 найпопулярніших туристичних локацій регіону 2019 року увійшли Національний дендрологічний парк "Софіївка" у м. Умань (490 тис. відвідувачів), Краєзнавчий музей у м. Черкаси (133 тис.) і об’єкти Національного історико-культурного заповідника "Чигирин" (126 тис. відвідувачів).

Водночас, за інформацією Головного управління ДФС у Черкаській області, у 2019 році сума надходжень туристичного збору по області становить 4 млн. 727 тис. грн. Цей показник у 6,5 разів перевищує цифри 2018 року. Таке збільшення в департаменті пояснюють змінами в законодавстві, адже з 2019 року було встановлено нові ставки туристичного збору.

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Крім того, в ОДА нагадали, що на Черкащині триває процес створення бренду. Розроблення брендбуку та туристичної маркетингової стратегії розпочали команда департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА, Агенція туристичних ініціатив міста Дрогобич та робоча група з брендингу. Наразі проведено моніторинг українських компаній, що займаються брендингом територій.

В облдержадміністрації зауважують, що вдалий бренд дасть змогу регіону ефективніше будувати свої конкурентні переваги, залучати інвестиції, туристів, експортувати власні продукти та змінювати стереотипи.

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