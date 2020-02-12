У Тульчині до оперного фестивалю оновлять палац Потоцьких

Палац Потоцьких у Тульчині на Вінниччині оновлять до цьогорічного "Operafest Tulchyn-2020". На роботи передбачено 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

"Це амбітний проєкт. Торік з обласного бюджету було виділено понад 8 млн грн на оновлення і реконструкцію приміщень та території "Подільського Версалю", всі заплановані на 2019 рік роботи були виконані. Цьогоріч бюджетом передбачено 6 млн гривень для того, щоб довести західне крило будівлі палацу Потоцьких до прийнятного стану саме до початку оперного фестивалю "Operafest Tulchyn-2020", – цитує відомство голову ОДА Владислава Скальського.

За його словами, загальна вартість проєкту становить 32 млн грн. Якщо вдасться розширити цьогорічне фінансування на ще декілька мільйонів, то в ОДА планують вийти на 50% виконаних робіт із реконструкції та облаштування "Подільського Версалю".

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Як поінформував Скальський, крім оновлення західного крила палацу, планується замостити алеї на подвір’ї парку, зробити освітлення периметру, облаштувати зелені зони та центральну клумбу. Щоб забезпечити доступніть місця проведення фестивалю для маломобільних категорій населення, ОДА ініціюватиме виділення додаткових коштів з місцевих бюджетів.

Пам’ятка архітектури національного значення – палац Потоцьких у Тульчині збудований 1782 року. У часи господарювання родини Потоцьких це був розвинений ансамбль з кількох споруд. У 1787 році в палаці було відкрито другий в Україні оперний театр, щороку тут відбувалися світові оперні прем’єри, в яких брали участь відомі композитори, співаки та музиканти Європи.

З 2017 році на базі палацового комплексу проводиться Міжнародний фестиваль "Operafest Tulchyn-2020", головною місією якого було привернути увагу до палацу Потоцьких та повернути Тульчину славу малої оперної столиці України. Наразі фестиваль набув статусу найбільшої класичної мистецької події в Україні, яка проводиться просто неба. 2019 року його відвідали понад 68 тис. осіб.