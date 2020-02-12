Історичну спадщину на прикордонній території України та Румунії популяризуватимуть
Про це повідомляє портал "Івано-Франківщина туристична".
"Розвиток транскордонного співробітництва для популяризації об’єктів історичної та культурної спадщини на прикордонній території Румунії і України" – таку назву має грантовий проєкт, який став одним із переможців конкурсу в межах Програми транскордонного співробітництва ЄІС "Румунія - Україна 2014-2020", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що його реалізовуватиме Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ).
Заходами проєкту, зокрема, передбачено реконструкцію Геологічного музею ІФНТУНГ, просування 50 історичних та історико-культурних об’єктів Івано-Франківської області – створення віртуальних турів, промоційної продукції, лазерне сканування споруд. Воно має допомогти науковцям, зокрема, використати у майбутньому інформацію для дослідження й оцінювання стану об’єктів та ухвалення відповідних управлінських рішень.
Нагадаємо, що вмежах Програми транскордонного співробітництва ЄІС "Румунія - Україна 2014-2020" із 12 переможців Івано-Франківської області три проєкти мають туристичне спрямування:
- "Обмін спадщиною. Збереження історичного надбання Пнівської фортеці в Україні та фортеці Ардуд у Румунії для розвитку туризму";
- "Назад до наших спільних корінь";
- "Розвиток транскордонного співробітництва для популяризації об’єктів історичної та культурної спадщини на прикордонній території Румунії і України".
Загальна сума залучених грантових коштів у межах цих трьох проєктів становитиме понад 800 тис. євро.