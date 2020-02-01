У Мукачеві показали, як працює старовинний годинник на ратуші

На ратуші Мукачева, що на Закарпатті, вимірює час унікальний старовинний годинник.

Про це повідомляють у Мукачівській міській раді.

“Понад 100 років на вежі мукачівської ратуші вимірює час унікальний старовинний годинник, привезений з Будапешта”, - йдеться в повідомленні.

У 1904 році часомір входив до п’ятірки найкращих баштових годинників у Європі. Унікальний механізм на вежі ратуші встановили 115 років тому.

Попри пережите ціле століття, механізм досі справно працює і сповіщає мукачівцям та гостям міста точний час.

Також у місті з 2016 року підтримують традицію урочистого переходу на літній час, спостерігаючи за переводом стрілок на старовинному годиннику.

Детальніше про унікальний часомір на мукачівській ратуші та його останнього хранителя Василя Дуфинця — у матеріалі Укрінформу.