Найпопулярніші гірськолижні курорти Закарпаття засніжило, відтак тут очікують на лижників та сноубордистів.

Рівень снігового покриву на кожному з курортів можна побачити на порталі Сніг.інфо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Внаслідок циклону на Закарпатті засніжило усі гірськолижні курорти, серед них найпопулярніші — Драгобрат, Пилипець, Подобовець, Красія.

Всюди працюють бугельні та крісельні підйомники, утім туристів наразі мало.

Найбільший на Закарпатті — гірськолижний курорт Драгобрат - у Рахівському районі, розташований на висоті 1400 м н.р.м. Популярні Пилипець та Подобовець розташовані у Міжгірському районі. На Пилипці катання на лижах починається з висоти 700 метрів над рівнем моря, але найвищі траси починаються з вершини гори Гимба (1497 метрів). На Подобовці працюють 3 бугельні підйомники 400, 1250 та 1300 м.

Читайте також: У Карпатах днями може намести до 30 сантиметрів снігу

Курорт Красія у Великоберезнянському районі — це найдовша в Україні траса. Її довжина — 3.5 км, перепад висот – 600 м, ширина трас від 100 до 250 метрів.

Як повідомляв Укрінформ, на Красії цьогоріч запрацював перший в країні лижний патруль.