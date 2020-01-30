На Закарпатті засніжило усі гірськолижні курорти
Рівень снігового покриву на кожному з курортів можна побачити на порталі Сніг.інфо, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Внаслідок циклону на Закарпатті засніжило усі гірськолижні курорти, серед них найпопулярніші — Драгобрат, Пилипець, Подобовець, Красія.
Всюди працюють бугельні та крісельні підйомники, утім туристів наразі мало.
Найбільший на Закарпатті — гірськолижний курорт Драгобрат - у Рахівському районі, розташований на висоті 1400 м н.р.м. Популярні Пилипець та Подобовець розташовані у Міжгірському районі. На Пилипці катання на лижах починається з висоти 700 метрів над рівнем моря, але найвищі траси починаються з вершини гори Гимба (1497 метрів). На Подобовці працюють 3 бугельні підйомники 400, 1250 та 1300 м.
Курорт Красія у Великоберезнянському районі — це найдовша в Україні траса. Її довжина — 3.5 км, перепад висот – 600 м, ширина трас від 100 до 250 метрів.
Як повідомляв Укрінформ, на Красії цьогоріч запрацював перший в країні лижний патруль.