У Карпатах днями може намести до 30 сантиметрів снігу

У найближчі дні в Карпатах очікується значний сніг, хуртовини, приріст снігового покриву 20-30 см, на дорогах ожеледиця та ожеледь.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“За прогнозами УкрГідрометцентру, 28 січня на дорогах ожеледиця та ожеледь в Карпатах. Помірний, вночі 29 січня та вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, у західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Водночас, 29-30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

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Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць; в Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності).

По Києву та Київській області до кінця доби 28 січня туман, видимість 200-500 м.