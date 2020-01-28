7 правил дешевих авіаквитків і чому автівкою вигідніше

Експерт з планування бюджетних поїздок дає поради, як дешево організувати подорож

Початок року - період, коли багато хто планує поїздки на весну і літо. Мандрівники заглядають час від часу на сайти-агрегатори, щоб ознайомитися з поточними цінами на авіаквитки. Цієї зими вони не радують: суттєво підскочили. Але є правила, дотримуючись яких, можна навіть за таких умов їздити світом з мінімальними витратами.

Авіа дорожче вдвічі: час сідати за кермо

Ціна перельотів по Європі в два кінця ще торік була нижче 100 євро за більшістю напрямків і стала тризначною нині. На південь Франції весною 2019 роки (Марсель, Ніцца) квиток в один бік коштував від 29 євро, у два - 80-90. Сьогодні - від 199. На південь Італії в квітні минулого року можна було злітати за 90-100 євро, а нині на аналогічний період 2020-го квитки коштують не нижче 200. Про 32 євро за квиток Київ-Афіни можна лише мріяти: він уже вдвічі дорожчий.

Ціни на авіаквитки йдуть вгору і вниз з багатьох причин, каже Юлія Шкурко, тревел-експерт, керівник проекту самостійних подорожей МakeMyTrip.ua. "На ціни впливають чотири речі: конкуренція, пропозиція, попит і ціни на нафту. Всі фактори разом впливають на коефіцієнт завантаження, - пояснює вона. - Авіакомпанії, зазвичай, керують ним, постійно змінюючи ціни на квитки". Роблять це, щоб заповнити літак і отримати максимальний дохід (на одному рейсі може бути до 15 різних цін на місця).

Якщо коефіцієнт завантаження низький, і при цьому попит на напрям низький, авіакомпанія зменшить тарифи (тобто, збільшить кількість місць з низьким тарифом). Наприклад, Ірландія: попит низький, вартість авіаквитків на весняно-літні місяці 2020-го в обидва боки 60-70 євро з вильотом з Києва (те саме стосується Литви, Латвії та Естонії). Якщо коефіцієнт завантаження високий, і попит високий, авіакомпанія буде піднімати ціни. "Скажімо, всі відкрили для себе Ісландію, і замість 26 євро Гданьськ-Рейк'явік влітку 2016-го ми маємо від 200 до 300 євро на аналогічний маршрут влітку-2020 (з вильотами з Києва на 100-200 євро дорожче)", - говорить експерт з планування бюджетних подорожей.

Геотермальний курорт в Ісландії

Крім того, зростання тарифів на авіаперельоти пов'язане також зі зміною величини всіляких податків і зборів в аеропортах, так само як і з збільшення вартості самого пального. Сьогодні авіатарифи становлять лише 30-40% кінцевої вартості квитка, все решта, це податки і збори, які різняться, залежно від країни, говорить Юлія.

Можливо, частково тому дедалі популярнішими стають автоподорожі. "Це світовий тренд - змінюється формат самостійних подорожей, - каже Шкурко, яка здійснила навколосвітню подорож. - Будь-які напрямки з гарною і доступною транспортною логістикою будуть розвиватися великими темпами: Ірландія, Іспанія, США, Аргентина, Чилі, Канада". Цього літа для короткострокових автовилазок до 14 днів вона рекомендує країни Балтії, Німеччини, Румунії, Польщі, Чехії. А ще, відносно бюджетно можна прилетіти до Ірландії, Скандинавії і там продовжити шлях на орендованому автомобілі і навіть обійтися без розміщення в готелях (безпечно, і з хорошою екіпіровкою клімат дозволяє).

Скажімо, щоб дістатися з України до Хорватії чи Італії, відвідати в цих країнах кілька туристичних локацій і повернутися назад, треба заправити 70-літровий бак автомобіля (наприклад, Тойота-Камрі) максимум чотири рази. Тобто витрати на пальне, щоб дістатися, скажімо, до Пули (1748 км з Києва) складуть близько 250-320 євро (залежно від витрати пального на кожні 100 км). Якщо в машині четверо туристів, то проїзд для них коштуватиме значно дешевше, ніж авіаквитки. Сьогодні найдешевший переліт, за даними пошукових систем, в Задар коштує 116 євро, в Дубровник - 160, в Пулу - 294 туди-назад.

Найдешевший переліт до Пули, Хорватія - 294 євро туди-назад

Тобто сім'я з трьох осіб заплатила б мінімум 350 євро за авіаподорож, з чотирьох - 465. А ще будуть витрати на місцеву логістику, якщо хочеш побачити пам'ятки ...

Як економити в подорожах

Усе це не привід відкладати життя на завтра. Просто підходи до планування своїх поїздок треба переглянути. "Замість тривалих поїздок робити вилазки в радіусі континенту до 7 днів. Або не намагатися охопити все і комбінувати кілька місць/країн призначення в маршруті, - радить вона. - Дешевше зосередитися на одному регіоні". Визначатися з напрямком і маршрутом, варіантами авіаперельотів слід за 2-4 місяці до поїздки (або і за півроку). "Якщо купуєте авіаквитки за місяць до бажаної дати поїздки, граєте на руку авіакомпаніям", - говорить Юлія Шкурко. І виграєте, бронюючи їх на непопулярні дні і позасезоння. "Дешевше літати в середині тижня, вранці або пізно ввечері, уникаючи польотів в понеділок, п'ятницю або неділю, - не плануйте поїздки в розпал літніх канікул в Європі або в період новорічних свят в Південно-Східній Азії", - пояснює вона. Якщо дати не дозволяють бути гнучкими, а планувати заздалегідь не виходить, при цьому їдете сім'єю і фінансове навантаження лягає на одну людину, пакетний тур - найкращий вихід. В інших випадках дотримуйтесь правил бюджетного мандрівника:

Не ведіться на інтернет-міфи: Анонімний перегляд не впливає на вартість квитків, вівторок не є ідеальним днем ​​для покупки (немає певного дня тижня або часу доби, коли продають найдешевші квитки). Краще підпишіться на ресурси, які цілеспрямовано шукають вигідні тарифи (можна і самому, але це вимагає досвіду, знань і часу). Будьте гнучкими з вибором напрямку: відштовхуйтесь від того, куди в потрібний вам час можна полетіти дешево. Для цього зручно користуватися Google flights, який продемонструє з максимальною точністю порядок цін на напрямки в потрібному діапазоні дат). Порівнюйте результати пошукових систем (немає єдиної і постійно актуальної). Найбільш ефективні на даний момент (на думку професійних мандрівників) Skyscanner та Momondo. Порівнюйте ціни після зміни валют і мовних версій пошукових систем. Різниця може бути істотною. Комбінуйте авіакомпанії і стикувальні локації, вибудовуючи авіамаршрути. Використовуйте бонусні програми авакомпаній і банків: реєструйте кредитні карти, робіть покупки і накопичуйте польотні милі. Якщо у вас компанія з кількох осіб, перевіряйте вартість тарифу для одного і всієї групи разом. Найчастіше квиток на одного коштуватиме дешевше, ніж на 2-3 пасажирів: одне місце 60 євро, 2-3 - по 100 євро, а для чотирьох осіб навіть по 250. Тоді є сенс намагатися бронювати квитки по одному одночасно з різних гаджетів.

Комбінуйте авіакомпанії і стикувальні локації

Нам по кишені Греція і Німеччина

Весь світ можна розділити на сегменти відносної доступності для українця навесні-влітку поточного року. Все залежить від особистого бюджету. Орієнтуватися Юлія Шкурко радить на такі цифри:

До 100 євро на авіа + до 300 євро на логістику (розміщення + дозвілля) - це країни Балтії, Польща, Угорщина, Німеччина, Туреччина. Збільшивши бюджет на внутрішню логістику до 500 євро, можна розглядати також Грецію, Скандинавію, Великобританію.

До 200 євро на авіа + до 500 євро на логістику - це поїздка до Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Ізраїлю, Марокко.

До 500 євро на авіа + до 600-700 євро на логістику - можна захопити Азію, хоча літо для багатьох країн Південно-Східної Азії не найсприятливіший час. Можна планувати Дубай, Китай, Таїланд, Індію, Шрі-Ланку, Індонезію (через Сінгапур). Якщо збільшити бюджет на внутрішню логістику, то і США.

До 600 євро на авіа + від 800 євро на логістику - це вже вартість подорожей до країн Південної Америки, Африки.

Тетяна Негода, Київ