Українські авіакомпанії в грудні виконали вчасно понад 85% рейсів

Вітчизняні авіакомпанії у грудні 2019 року виконали без запізнень 85,2% рейсів із українських аеропортів, іноземні – 78%.

Про це свідчить рейтинг пунктуальності, який оприлюднено на сайті Міністерства інфраструктури України.

"85,2% рейсів українських та 78% іноземних авіакомпаній виконано вчасно", - йдеться в повідомленні.

Серед українських авіаперевізників найпунктуальнішими були авіакомпанії "Мотор-Січ" (91,5% рейсів виконано вчасно), "Міжнародні авіалінії України" (88,8%), "Роза вітрів" (87,3%), "Буковина" (80,8%).

Серед іноземних дві авіакомпанії виконали 100% рейсів вчасно: Air Arabia та Air Malta.

Згідно з даними Мінінфраструктури, в грудні вітчизняні авіакомпанії з аеропортів України здійснили 3 448 рейсів, іноземні – 2 666.

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Як повідомлялося, вітчизняні авіакомпанії в листопаді 2019 року виконали вчасно 84,7% рейсів з українських аеропортів, іноземні – 86,8%.