SkyUp відкриває чотири нові рейси до Італії

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines починає продаж квитків на чотири нові маршрути до Італії з Києва та регіонів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"14 січня 2020 року авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на нові напрямки до Італії. Ламеція-Терме, Бергамо, Болонья та Рим приєднаються до шести раніше відкритих італійських міст і від сьогодні доступні для бронювання на сайті авіакомпанії. Нові рейси будуть виконуватись не лише зі столиці України, а й з регіонів: Одеси, Харкова, Львова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вильоти з Києва до Ламеції-Терме відбуватимуться по середах та суботах – з 30.05.20 по 30.09.20; до Бергамо - щопонеділка, щосереди та щосуботи з 29.03.20 по 24.10.20; до Болоньї та Рима - по вівторках, четвергах та неділях з 29.03.20 по 24.10.20. Вартість квитка: від 2 083 грн (Ламеція), від 1 532 грн (решта міст).

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Вильоти зі Львова до Бергамо будуть виконуватись щопонеділка та щоп'ятниці; до Неаполя – вівторок, п’ятниця; до Риму – вівторок, четвер, неділя. Усі ці рейси виконуватимуться з 29.03.20 по 24.10.20 Вартість квитка: від 1 147 грн (Неаполь), від 1 387 грн (Бергамо, Рим).

Також SkyUp Airlines літатиме до Ламеції-Терме з Одеси ( щосереди 03.06.20 по 30.09.20 ) та Харкова (щопонеділка 01.06.20 по 28.09.20). Вартість квитків: від 2 076 грн з Одеси та від 2 428 грн з Харкова.

Крім того, в авіакомпанії нагадують, що SkyUp Airlines вже літає до Неаполя та Турина, а на рейси до Катанії, Пізи, Ріміні та Барі у грудні стартував продаж квитків.

Як повідомляв Укрінформ, італійська авіакомпанія Ernest Airlines розпочала свою діяльність у 2017 році. 29 грудня 2019 року авіаційна влада Італії ENAC оголосила про припинення дії ліцензії лоукостера Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року. Він припинив польоти 13 січня 2020 року через призупинення ліцензії. Авіаперевізнику заборонили продаж квитків, проте дали можливість виконати перельоти в піковий період перевезень в новорічні свята з метою захисту пасажирів, які вже мають куплені квитки. Авіакомпанія літала зі Львова в Бергамо, Рим, Неаполь, Венецію, з Києва в Бергамо, Болонью, Рим, Неаполь, Мілан, Геную, з Одеси в Рим, з Харкова в Мілан і Рим.

Як відомо, SkyUp Airlines - український авіаперевізник, який виконує чартерні та регулярні перевезення за лоукост-моделлю. Створений в червні 2017 року. Перший політ здійснив 21 травня 2018 року. 30 травня 2018 року Державіаслужба України задовольнила прохання SkyUp Airlines на право реалізації польотів за 55 напрямками. Парк авіакомпанії складається з шести середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG (189 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-700 NG (149 місць); двох середньомагістральних літаків Boeing 737-900 ER (215 місць).