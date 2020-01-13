На Прикарпатті відтворили справжню криївку УПА

У селі Поляниця, поблизу гірськолижного курорту "Буковель", що в Івано-Франківській області, підприємці відтворили в натуральному розмірі справжню криївку 1940-х років ОУН-УПА.

Як повідомляють "Версії", у криївці можна побачити зброю тих часів та унікальні копії документів УГВР.

"Ми хотіли підтримати українське: дати зрозуміти нашим туристам, що саме відбувалося колись на Західній Україні. Щоб вони знали, що таке криївка та хто такі бандерівці. Щоб створити таку криївку, довелося переглянути багато документів, відео та фотографій, аби дізнатися усі її особливості. І як виявилося, жодна криївка не була схожа на іншу", – цитує видання одного з авторів ідеї.

Змайстрували криївку місцеві майстри, а працівники Музею визвольних змагань, що в Івано-Франківську, допомогли зробити експозицію.

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За словами авторів, експонати постійно будуть оновлюватися. Туристам планують роздавати бофони. Це своєрідні квитки на бойові фонди ОУН і УПА, які також виконували функцію повстанських грошей, облігацій чи квитанцій. Повстанці їх давали людям за продукти та одяг.

Окрім криївки, в Поляниці також є унікальна "Перевернута Хата" та "Парк живих динозаврів". Також автори анонсують відкриття надсучасної кімнати ілюзій.