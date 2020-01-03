Унікальну "Поштову станцію" в Ніжині реконструюють за 2 мільйони гривень

У бюджеті 2020 року Ніжинська міська рада Чернігівської області передбачила майже 2 млн грн на реконструкцію єдиного в Україні музею "Поштова станція" – відділу Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор краєзнавчого музею Геннадій Дудченко.

"На реставрацію нашого відділу "Поштова станція" в бюджеті 2020 року передбачено 1 млн 966 тис. грн. Ці кошти будуть витрачені на реставраційні та ремонтні роботи флігеля, в якому розміщена експозиція, та відновлення інтер’єру XIX століття", - сказав Дудченко.

За його словами, Ніжинська поштова стація – єдиний в Україні комплекс такого призначення, що зберігся до наших днів. У давнину він налічував 5 будівель, до сьогодні залишилося 4. Використовується з них тільки одна – колишній будинок станційного наглядача. Саме в цій пам’ятці архітектури й розташована експозиція, яка репрезентує розвиток поштової справи в Україні загалом та Ніжині зокрема від XVII до початку XX століть.

На сьогодні "Поштова станція" – найбільш відвідуваний у Ніжині туристичний об’єкт.

У музеї вважають, що, якби вдалося відновити всі 4 будівлі комплексу й розширити експозицію, відвідуваність музею могла б суттєво зрости. З огляду на це, кілька років тому була виготовлена проєктно-кошторисна документація на реставрацію та прилаштування всього комплексу будівель поштової станції. Але потрібна сума – 27 млн грн – наразі непідйомна для місцевого бюджету Ніжина. Відтак, музейники шукають альтернативні джерела фінансування масштабної реконструкції популярного об’єкта.