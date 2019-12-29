В Одесі з’явилися мініатюрні театр і палац

В Одесі встановили чергові мінікопії визначних пам’яток міста – цього разу в зменшеному розмірі відтворили Оперний театр і Воронцовський палац.

Про це повідомив департамент культури та туризму Одеської міської ради на сторінці в Facebook.

"28 грудня відбулось відкриття двох нових об’єктів в рамках проєкту "Одеса заплющеними очима: визначні архітектурні пам’ятки міста на дотик" – будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету і Воронцовського палацу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виконавцями проєкту стали скульптор Андрій Маршак, а 3D-сканування здійснив Федір Бойцов.

Проєкт реалізується в межах Громадського бюджету міста Одеси. Загалом у місті вже розмістили 6 мініатюрних перлин курорту.

Як повідомляв Укрінформ, перші три мініатюри встановили в Одесі наприкінці червня цього року. Тоді мінікопії з’явилися поруч із будівлями міської ради, Археологічного музею і Англійського клубу (Морського музею), щоб люди з вадами зору могли насолодитися деталями відомих архітектурних пам'яток на дотик.

Ініціатором проєкту виступила одеситка Світлана Стрельцова, яка має вади зору. Вона познайомилася з такою практикою під час відвідування Польщі й захотіла втілити свою мрію в Одесі.