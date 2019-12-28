В Одесі відкрили відреставровану пам'ятку – будинок Руссова

На Соборній площі Одеси урочисто відкрили відреставровану пам'ятку архітектури – будинок Руссова. Перший етап робіт виконано в межах муніципальної програми "Номінування історичного надбання Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".

Роботу будівельників і реставраторів прийняв міський голова Одеси Геннадій Труханов, на імпровізованій сцені лунали звуки Le Grande Orchestra, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відновлення будинку Руссова було бажанням усіх одеситів, які хочуть бачити Одесу красивою. Реставрацію знакових пам'яток архітектури будемо продовжувати. Як бачите, в риштуваннях стоїть також будинок Лібмана, раніше виконані ремонтно-реставраційні роботи на Потьомкінських сходах, відновлено Воронцовську колонаду. Це те, що ми зобов'язані були зробити і зробили", - зазначив Труханов.

За словами міського голови, фірма-підрядник "Укрспецпроєкт" та субпідрядники відновили не лише фасадні стіни, а й несучі конструкції, перекриття і дах будинку, найближчим часом буде проінвентаризовано кожен квадратний метр 4-поверхового будинку, який належить місту, а також відновлено квартири відповідно до техпаспортів.

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Варто зазначити, що так званий прибутковий будинок Руссова було споруджено в 1897-1900 роках на замовлення підприємця Олександра Руссова. А популярності він набув завдяки розташуванню в ньому аптеки Гаєвського, яка була відомим фармацевтичним закладом. У 1908 році власник аптекарської справи Гаєвський викупив будинок у Руссова.

Значних пошкоджень історичній будівлі завдали кілька пожеж, що сталися у 2009 та в наступні роки. Пізніше мерія ініціювала перший етап масштабних ремонтно-реставраційних робіт вартістю понад 107 мільйонів гривень.

Фото: @OdessaCT, odessa.online