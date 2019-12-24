У Рівному почав курсувати екскурсійний ретро-тролейбус

Екскурсійний ретро-тролейбус вийшов на вулиці Рівного до транспортного ювілею.

Про це повідомляє «Рівнеелектроавтотранс».

«У зв'язку з 45-річчям відкриття тролейбусного руху у Рівному 24 грудня цього року здійснюються екскурсійні поїздки на тролейбусних маршрутах міста тролейбусом №001, який у 1974 році започаткував тролейбусний рух в обласному центрі», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у салоні ретро-тролейбуса розміщені інформаційні стенди, фотодокументи, з яких можна дізнатися про історію підприємства.

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Як повідомлялося, нині у рівненському тролейбусному депо налічується майже 90 тролейбусів. З них майже 84% експлуатуються понад 10 років. Загалом у місті 12 тролейбусних маршрутів.