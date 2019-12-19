У чернігівських тролейбусах пасажирів вітав Святий Миколай

У чернігівських тролейбусах лунала весела музика, а пасажирів вітав сам "Святий Миколай".

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

"Сьогодні вранці у багатьох міських тролейбусах не тільки звучала музика, а й пасажирів вітав Святий Миколай. Чернігівці весь рік були чемними, тому Миколай усім - і малим, і дорослим - робив подарунки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Святий Миколай" роздавав пасажирам цукерки.

У міськраді зазначають, що цій традиції вже другий рік, і чернігівцям вона до вподоби.

Раніше повідомлялося, що відсьогодні й до кінця новорічних свят Черніговом їздитимуть казково прикрашені та "музичні" тролейбуси. На різних маршрутах лунатиме різна музика: класична, з кінофільмів, ретро, дитяча та ін.