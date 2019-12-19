У Запоріжжі дітей з особливими потребами привітали 70 "помічників" Святого Миколая

У Запоріжжі проводиться міська благодійна акція «Святий Миколай». В рамках заходу 70 помічників Святого Миколая вирушили у сім районів міста аби привітати із новорічними святами дітей з інвалідністю.

Подарунки отримають 200 дітей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Окрім того, сьогодні на площі Маяковського відкриється будинок Святого Миколая, де маленькі запоріжці зможуть поспілкуватись з казковими героями та зробити фото.

70 помічників Святого Миколая вирушили вітати дітей з особливими потребами/ Фото: Ольга Звонарьова

Благодійна акція «Святий Миколай» проводиться у Запоріжжі вже 18-й рік поспіль. Захід традиційно відбувається 19 грудня.

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У цей день з самого ранку на площі перед Запорізькою міською радою збираються 70 помічників Святого Миколая і звідти вони вирушили у різні райони міста аби привітати дітей з особливими потребами.