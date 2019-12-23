На Чернігівщині створили пряникову Корюківку

У Корюківській об’єднаній територіальній громаді Чернігівщини відкрили виставку місцевих будівель і споруд, виготовлених із пряникових інгредієнтів.

Про це повідомив Чернігівський регіональний офіс розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" у Facebook.

"У Корюківській громаді відкрили виставку "Пряникова Корюківка". Це унікальний проєкт у виконанні Корюківського історичного музею. Різдвяна святкова Корюківка: будинки, адміністративні будівлі, парк та ялинки – все це зробили з пряників та різнокольорового айсингу", – йдеться в повідомленні.

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В експозиції пряникових виробів можна побачити будівлю міської ради, податкової інспекції, місцевого лісгоспу, закладів освіти тощо. Після закінчення виставки їх продадуть охочим.

Зазначається, що оригінальні пряникові вироби до зимових свят виготовили місцеві майстрині.