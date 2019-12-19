На Тернопільщині склали ялинку з круасанів та імбирних пряників

Велетенську ялинку із круасанів виготовили у райцентрі Шумськ на Тернопільщині.

Про це повідомляє сайт Шумської ОТГ.

"Ми це зробили! Рекорд зареєстровано - найбільша ялинка з круасанів зафіксована саме у Шумську", - йдеться у повідомленні.

І хоча автори допису не вказують параметрів "солодкого" новорічного рекорду, але із фото видно, що горизонтальна ялинка, облаштована на спеціальній основі, має довжину десь з 15 метрів, а ширина підніжжя - метрів 5-6.

Водночас, як стало відомо кореспонденту агентства, усього для цієї ялинки було використано 4 тисячі круасанів та 36 імбирних пряників - за кількістю населених пунктів, що входять у Шумську громаду.

Усі круасани, з яких, власне й випечена ялинка, – місцевого виробництва. Їх виготовили майстрині із тутешнього хлібобулочного підприємства.

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Сьогодні ж зафіксовано Національний рекорд України в номінації "Найбільша ялинка з круасанів".

Фото: shumska-gromada.gov.ua