На Житомирщині з'явилися два нові ландшафтні заказники

На Житомирщині створили ландшафтні заказники місцевого значення «Яроповицький» та «Урочище біля трьох дубів», а також розширили межі заказника «Пилипівка».

За відповідні рішення проголосували на сесії депутати Житомирської обласної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Заказник «Яроповицький» займає 10,8 площі в Андрушівському районі. Його територія – це природна виположена балка серед полів довжиною близько 1300 м, шириною 300-500 м, глибиною 30 м, борти якої штучно заліснені сосновими культурами. Пріоритетами охорони у заказнику є збереження лісостепового ландшафту, ділянок лучно-степової рослинності, популяції регіонально рідкісного виду – дзвоників сибірських, та археологічної пам’ятки-давньоруського городища Ярополка.

Заказник «Урочище біля трьох дубів» площею 10,8 га розташований у Новоград-Волинському районі. Пріоритетом його охорони є ландшафт відкритої заплави малої річки Кропивня та популяція рослин, занесених до Червоної книги, серед яких пальчатокорінник м’ясо-червоний та малий комонник зігнутий. Крім того, там росте ценоз глечиків жовтих із Зеленої книги України.

Натомість межі заказника «Пилипівка», що у Житомирському районі, розширили на 37,8 й тепер його площа сягає 97,2 га. Найбільша його цінність – це мезоефтрофне болото з щільними куртинами чагарникових верб: верби попелястої, верби вушкатої, верби тритичинкової, які чергуються з трав’яними ділянками, на яких домінують осока струнка, осока гостровидна, осока чорна. Ці болотні та лучно-болотні комплекси характеризуються виключним багатством флори. Саме у таких фітоценозах охоронятимуться види червонокнижних рослин – пальчатокорінника м'ясо-червоного та пальчатокорінника плямистого.

Фото: plantscientists.com