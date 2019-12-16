Під Києвом влаштують подорожі на повітряних кулях із Сантою

У с. Березівка на Київщині 21-22 грудня відбудеться унікальний фестиваль повітряних куль, якими керуватимуть досвідчені пілоти в образах Санта-Клаусів.

Про це повідомляється на сайті організаторів заходу.

"21-22 грудня 2019 року вперше в історії України ви зможете здійснити подорож на повітряній кулі під Києвом із Сантою! Відправляйтеся в унікальний політ на повітряній кулі із пілотом-Сантою під час різдвяного повітроплавного фестивалю "Монгольф'єрія. Свято наближається", – йдеться в повідомленні.

Близько 10 аеростатів будуть злітати тричі на день: о 8:00, 11:00 та 14:00. Вхід на фестиваль безкоштовний за попередньою реєстрацію на сайті.

Політ на повітряній кулі обійдеться від 2990 до 4000 грн на одну особу. Окрім польотів аеростатів, на відвідувачів чекають гарячі напої та повітроплавна кухня, а також новорічний handmade від місцевих підприємців. "Родзинкою" різдвяного свята стане вечірнє світіння повітряних куль, яке має відбутися о 17:00.

Село Березівка, в якому проходитиме "Монгольф'єрія", розташоване на 39 кілометрі траси Київ – Житомир.

Організатори звертають увагу охочих долучитися до дійства, що фестиваль відбудеться за сприятливих погодних умов. У разі ж несприятливої погоди, захід буде перенесено.