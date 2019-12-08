Майже тисяча туристів застрягла у Новій Зеландії через негоду
Укрінформ
У результаті негоди в Новій Зеландії близько тисячі туристів опинилися заблокованими.
Про це повідомляє The Guardian.
«Зсуви ґрунту і повені на Південному острові відрізали міста і заблокували близько 1000 іноземних туристів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зливи в Новій Зеландії йдуть з п'ятниці. У ряді районів негода викликала зсуви грунту.
За даними Міністерства цивільної оборони та управління надзвичайними ситуаціями, більшість туристів заблоковані на західному узбережжі в містах Льодовик Фокса і Франца-Йосипа, деякі були змушені спати в машинах.
Міністерство закордонних справ країни встановило контакт з туристами, які опинилися в скрутному становищі через повені та зсуви грунту, на усунення наслідків яких можуть піти місяці.
Фото: Timaru District Council.