Майже тисяча туристів застрягла у Новій Зеландії через негоду

У результаті негоди в Новій Зеландії близько тисячі туристів опинилися заблокованими.

Про це повідомляє The Guardian.

«Зсуви ґрунту і повені на Південному острові відрізали міста і заблокували близько 1000 іноземних туристів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зливи в Новій Зеландії йдуть з п'ятниці. У ряді районів негода викликала зсуви грунту.

За даними Міністерства цивільної оборони та управління надзвичайними ситуаціями, більшість туристів заблоковані на західному узбережжі в містах Льодовик Фокса і Франца-Йосипа, деякі були змушені спати в машинах.

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Міністерство закордонних справ країни встановило контакт з туристами, які опинилися в скрутному становищі через повені та зсуви грунту, на усунення наслідків яких можуть піти місяці.

Фото: Timaru District Council.