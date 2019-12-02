У Данії тестуватимуть потяги на батареях

Міністерство інфраструктури Данії досягло угоди з місцевою владою кількох регіонів для початку тестування потягів на батареях у 2020 році.

Про це заявив міністр інфраструктури Бенні Енгелбрехт, повідомляє The Local.

“Тестування потягів на батареях у Данії надасть всім сторонам необхідний досвід перед тим, як ми зможемо зробити замовлення потягів на батареях для пасажирів. Я сподіваюсь, що ми побачимо потяги на батареях у Данії вже в середині 2020 року”, - сказав він.

За словами Енгелбрехта, такі потяги не тільки зменшать викиди вуглекислого газу, але й допоможуть невеликим залізничним компаніям перейти з дизелю на електроенергію.

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Зазначається, що тестування відбудеться у Копенгагені, Зеландії та Центральній Ютланді.

Нині пасажирські потяги на батареях тестуються у Німеччині й Австрії.

фото з сайту eenergy.com.ua.