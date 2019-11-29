Електрокари Tesla Cybertruck поповнять автопарк дубайських копів

Електрокари Tesla Cybertruck поповнять автопарк дубайських копів

Укрінформ
Поліцейський департамент Дубая закупить електропікапи Cybertruck від компанії Tesla для службового використання.

Про це з посиланням на поліцію Дубаїв повідомляє NDTV.

“Нещодавно представлений електричний пікап Tesla, Cybertruck, приєднається до офіційного парку поліції Дубая у 2020 році”, - йдеться у повідомленні.

У публікації поліції у Twitter присутній тільки підпис "2020" та ілюстрація автомобіля Cybertruck із написом Police.

При цьому правоохоронці не уточнили, якою саме кількістю машин поповниться поліцейський парк.

На даний момент в арсеналі автівок поліції Дубая є Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, BMW i8, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Aventador та Lykan HyperSport та інші.

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Як повідомлялося, 22 листопада засновник Tesla Ілон Маск представив новий Cybertruck, корпус якого зроблено зі сталі, що використовується компанією SpaceX у будівництві ракет. Автівка була задекларована як фактично броньований автомобіль, однак під час презентації виявилося, що бокові вікна не витримали тесту, який обрали самі ж виробники.

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