Електрокари Tesla Cybertruck поповнять автопарк дубайських копів

Поліцейський департамент Дубая закупить електропікапи Cybertruck від компанії Tesla для службового використання.

Про це з посиланням на поліцію Дубаїв повідомляє NDTV.

“Нещодавно представлений електричний пікап Tesla, Cybertruck, приєднається до офіційного парку поліції Дубая у 2020 році”, - йдеться у повідомленні.

У публікації поліції у Twitter присутній тільки підпис "2020" та ілюстрація автомобіля Cybertruck із написом Police.

При цьому правоохоронці не уточнили, якою саме кількістю машин поповниться поліцейський парк.

На даний момент в арсеналі автівок поліції Дубая є Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, BMW i8, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Aventador та Lykan HyperSport та інші.

Як повідомлялося, 22 листопада засновник Tesla Ілон Маск представив новий Cybertruck, корпус якого зроблено зі сталі, що використовується компанією SpaceX у будівництві ракет. Автівка була задекларована як фактично броньований автомобіль, однак під час презентації виявилося, що бокові вікна не витримали тесту, який обрали самі ж виробники.