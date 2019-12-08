На Прикарпатті влаштують показ кептарів під гуцульський джаз

У селищі Делятин, що на Івано-Франківщині, сьогодні, 8 грудня, відбудеться унікальний захід «Гуцульські візерунки по-делятинськи», на гостей якого чекають показ мод, гастрономічні цікавинки під мелодії гуцульського джазу.

Про це повідомляє пресслужба Делятинської громади.

«У рамках проєкту «Зміцнюємо громади, об’єднуючи Україну» під керівництвом ГО «Молода Просвіта» за підтримки USAID громадський простір «Імпульс» організовує унікальний і неповторний захід під назвою «Гуцульські візерунки по-Делятинськи». Захід розпочнеться 8 грудня 2019 року о 16:00 у приміщенні Народного Дому смт Делятин», – йдеться в повідомленні.

У програмі заходу – модний показ українських вишиванок та кептарів делятинського типу, унікальний майстерклас із зав’язування «американських» хусток, дегустація давніх страв, які готували делятинські родини, фотозона в гуцульському стилі.

Крім того, відвідувачі «Гуцульських візерунків по-делятинськи» зможуть взяти участь у флешмобі, зробивши фото на згадку у відновлених кептарях та вишиванках делятинського типу.

Як зазначили організатори, всі атракції в межах заходу відбуватимуться під мелодії гуцульського джазу. У такий спосіб тут прагнуть підтримати місцеві традиції й зберегти давню спадщину.