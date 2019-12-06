Укрзалізниця призначила 8 нових поїздів на популярних напрямках

У графіку руху пасажирських поїздів на 2019/2020 роки Укрзалізниця призначила 8 нових поїздів, які сполучатимуть Львів із Дніпром та Ужгородом, Дніпро з Одесою, Київ із Вінницею та Кошице з Мукачево.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Призначено 8 нових поїздів, більшість з яких курсуватимуть у популярному західному напрямку: № 192/291 Львів – Дніпро, № 203/204 Львів – Дніпро, № 179/180 Львів – Дніпро, № 129/130 Полтава – Ворохта, № 201/202 Львів – Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице – Мукачево, № 241/242 Дніпро – Одеса, № 233/234 Київ – Вінниця”, – йдеться в повідомленні.

Нові поїзди призначені в графіку руху на 2019/2020 роки, який почне діяти з 8 грудня.

Для перевезень пасажирів у пікові періоди Укрзалізниця передбачила продовження маршрутів поїздів № 7/8 Київ – Івано-Франківськ до Чернівців, № 75/76 Кривий Ріг – Київ та № 71/72 Запоріжжя – Київ до Ужгорода, № 140/139 Лисичанськ – Харків/Дніпро-Головний до Миколаєва. Крім цього, передбачені сезонні поїзди на літній період.

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Також у графіку руху 2019/2020 кілька пасажирських поїздів змінили маршрути прямування. Зокрема, поїзд № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка курсуватиме через Гребінку – Полтаву-Південну – Красноград – Лозову замість Гребінки – Полтави-Київської – Харкова – Букина. Також змінять маршрути прямування поїзди № 357/358 Київ – Рахів, № 161/162 Миколаїв – Київ та № 67/68 Київ – Варшава.

Укрзалізниця в новому графіку також змінила нумерацію поїздів: № 63/64 Дніпро – Одеса на № 53/54, № 247/248 Житомир – Одеса на № 131/132, № 641/642 Кишинів – Одеса на № 841/842, № 61/62 Санкт-Петербург – Кишинів на № 361/362, № 73/74 Москва – Кривий Ріг на № 95/96, № 95/96 Маріуполь — Бахмут на №77/78.