Укрзалізниця з березня щомісяця підніматиме тарифи для пасажирів

З 1 березня 2020 року по 31 грудня 2020 року Укрзалізниця щомісяця збільшуватиме тарифи на пасажирські перевезення на 2% в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу Інтерсіті+.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Індексацію тарифів планується здійснювати поетапно – по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+. Таким чином, ціна на квитки зростатиме несуттєво та поступово", - йдеться у повідомленні.

Загалом від індексації в компанії планують отримати близько 700 млн грн. На ці кошти буде частково профінансована програма з оновлення парку пасажирських вагонів, в рамках якої Укрзалізниця закупить 26 нових пасажирських вагонів та проведе модернізацію ще 40.

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В Укрзалізниці підкреслюють, що пасажирські перевезення є збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидування з доходів від вантажних перевезень. Так, за попередніми підрахунками, у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 млрд грн.

Як повідомлялося, востаннє Укрзалізниця індексувала тарифи на пасажирські перевезення у 2018 році. Загалом за минулий рік вартість залізничних квитків зросла на 25%.