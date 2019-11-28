Укрзалізниця призначила 13 додаткових поїздів на зимові свята
Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому 28 листопада на сайті компанії.
"На новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 13 додаткових поїздів у популярних напрямках, ще шість поїздів для зручності пасажирів курсуватимуть за продовженими маршрутами", - повідомили в Укрзалізниці.
Зазначається, що загалом до зимових свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів.
Зокрема, уже призначено такі додаткові поїзди: з Києва – до Львова, Ворохти, Одеси та Ковеля, зі Жмеринки та Хмельницького – до Києва, зі Львова – в Одесу, Ужгород та Дніпро, з Харкова – до Запоріжжя та інші.
Крім цього, на святкові дати продовжено маршрути шести поїздів: Запоріжжя – Київ – до Чопа, Кривий Ріг – Київ – до Ужгорода, Дніпро – Київ – до Львова, Івано-Франківськ – Київ – до Дніпра, Львів – Київ – до Дніпра, Суми – Київ – до Вінниці.
З повним списком поїздів і графіком їхнього руху можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.