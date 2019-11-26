Інтерсіті+ робитиме зупинку в Дубно на Рівненщині

З грудня у Рівненській області зупинятиметься швидкісний потяг «Дарниця. Київ — Львів».

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

«Починаючи з 9 грудня поїзд НР 743/744 «Дарниця. Київ-Львів» в обох напрямках матиме однохвилинну зупинку на станції Дубно.

Потяг, що їде до Львова, зупинятиметься в Дубні о 21.20, а у зворотньому напрямку зупинка – о 07.25», - йдеться у повідомленні.

За словами голови Рівненської ОДА Віталія Коваля, з моменту першого діалогу із залізничниками щодо зупинки минуло близько місяця.

Як повідомляло агентство, торік швидкісними поїздами в Україні скористалися 5660 тисяч пасажирів. Це на 75 тисяч або на 9% більше, ніж два роки тому.

За весь період курсування швидкісних поїздів Інтерсіті+ та Інтерсіті, з травня 2012 року по січень цього року, ними перевезено понад 22,5 млн пасажирів.

Сьогодні швидкісні поїзди здійснюють рейси зі столиці України до Харкова, Львова, Запоріжжя, Дніпра, Покровська, Кривого Рогу, Костянтинівки, Одеси, Тернополя та інших обласних центрів, а також у міжнародному сполученні до Перемишля.