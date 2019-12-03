Ісландія запустила онлайнмапу для безпечних подорожей

Офіційний портал для безпечних подорожей Ісландією представив нову мапу країни, що стане в пригоді туристам.

Новинка, розміщена на ресурсі safetravel.is, об'єднала в собі три мапи. На ній в режимі реального часу показується інформація щодо погоди, ситуації на дорогах, умов для подорожей біля туристичних атракцій, поривів вітру, можливих лавин тощо, повідомляє Iceland Monitor.

Створювати мапу допомагали фахівці місцевого міністерства туризму й Ісландської пошуково-рятувальної асоціації ICE-SAR.

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"Нова мапа значно спрощує доступ до важливої ​​для туристів інформації. Це доволі необхідно в країні, де умови подорожі можуть змінитися дуже швидко", - пише видання.