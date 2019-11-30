У Кораловому морі відкривають підводний готель

В Австралії з 1 грудня починає роботу перший у країні підводний готель Reefsuites біля Великого Бар'єрного рифу в Кораловому морі.

Про це повідомляє The Guardian.

Готель побудував туроператор Cruise Whitsunday після того, як у 2017 році циклон зруйнував понтон, на якому розташовувалися надводний готель.

У готелі лише дві кімнати. Вони мають прозорі вікна від стелі до підлоги, з яких видно все, що відбувається під водою. Для нічного часу передбачена спеціальна підсвітка.

В Австралії це перший підводний готель. Схожі вже існують у Дубаї, Танзанії, Сінгапурі, на Мальдівах тощо.

Фото: The Guardian.