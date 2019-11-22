Укрзалізниця призначила 7 додаткових поїздів на зимові свята

АТ “Укрзалізниця” на новорічно-різдвяні свята призначила сім додаткових поїздів та подовжила маршрути п’яти поїздам.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Укрзалізниця на новорічні та різдвяні свята вже призначила сім додаткових поїздів. Також п’яти поїздам подовжено маршрути, щоб розширити географію залізничних перевезень. Традиційно найпопулярнішими напрямками взимку є Львів, Одеса та Ужгород”, - йдеться в повідомленні.

Так, УЗ призначила додаткові поїзди за напрямками: Київ - Львів, Київ - Ковель, Жмеринка - Київ, Київ - Одеса, Покровськ - Харків, Львів - Одеса та Львів - Ужгород.

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Також на період зимових свят Укрзалізниця подовжила маршрути поїздів: Запоріжжя - Київ до Чопа, Кривий Ріг - Київ до Ужгорода, Дніпро - Київ до Львова, Львів - Київ до Дніпра та Суми - Київ до Вінниці.

Квитки на ці поїзди можна придбати онлайн та в залізничних касах.

Як повідомляв Укрінформ, загалом Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів на новорічно-різдвяні свята.