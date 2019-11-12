У Тернополі з’являться мініатюрні синагога й ринкова площа

У центрі Тернополя в неділю, 17 листопада, відкриють бронзові макети втрачених після війни Великої синагоги та ринкової площі. Розмістять нову скульптуру біля морфологічного корпусу медуніверситету на Руській, де колись була площа Ринок.

Як розповів один із учасників проєкту Володимир Кріса, спочатку був створений паперовий макет синагоги, а потім – удосконалений бронзовий, повідомляє terminovo.te.ua.

«Коли постало питання про створення бронзового макета синагоги, я виявив деякі неточності в своєму першому варіанті 2016 року, а саме: іншу форму даху всередині аттика (декоративна надбудова, розміщена над карнизом будівлі – ред.). Побачив цю деталь на довоєнній аерофотозйомці середмістя Тернополя, а з нею й іншу кількість та розміри готичних вікон з південного боку. Фото синагоги з цього ракурсу практично немає. Пощастило все ж знайти світлину, де ця стіна під дуже гострим кутом. Також проаналізував фото інтер’єрів, на яких видно, наскільки ці вікна більші, ніж стрілчасті арки першого ярусу зі сторони вулиці Старошкільної (вулиця нині не існує, розміщувалась вище від синагоги, паралельно до сучасної Руської – ред.). Також врахував план синагоги 1930-х років», – пояснив Кріса.

Масштаб макету синагоги буде 1:100 – як й інші макети з серії втрачених споруд Тернополя. Через те, що синагога в цьому масштабі була б зовсім невеличкою, команда вирішила доповнити майбутній бронзовий макет іншою важливою складовою – втраченою ринковою площею. Вона слугуватиме своєрідною ситуаційною схемою. Ця копія буде в масштабі 1:600.

«На макеті буде точка “Ви перебуваєте тут”, в об’ємі можна буде побачити забудову периметру ринкової площі, декілька найвідоміших об’єктів на ній: аптеку Фрейденталя (єдиний вцілілий після війни будинок площі), будинок м’ясників Майків, колишній фарний костел, колодязь. Також там будуть підписаними всі вулиці», – додав Кріса.

Як відомо, бронзовий макет синагоги – це вже третя скульптура втраченого Тернополя. Раніше вже встановили макети парафіяльного костелу, на місці якого тепер ЦУМ, та першої гімназії, що була на сучасній вулиці Сагайдачного.

Велику синагогу збудували в 1622-1628 роках в стилях готики та ренесансу. В 1944 році будівля постраждала під час боїв за місто. Руїну розібрали, на її місці звели котельню. Зараз в приміщенні – художня майстерня.