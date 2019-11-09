На Донеччині з’явилися 4 нові природні заказники

У Бахмутському районі Донецької області оголосили 4 нові природні заказники. Тепер площа природно-заповідного фонду регіону становить 98 405,45 га.

Про це повідомили в Департаменті екології та природних ресурсів Донецької ОДА.

«У Бахмутському районі Донецької області оголошені нові заказники... Загальна площа 4 нових заказників становить 257,17 га», - йдеться в повідомленні.

В ОДА уточнили, що 4 нових заказники – це ландшафтний заказник місцевого значення «Балка Шовкова», створений (оголошений) на території Сіверської міської ради, та ботанічні заказники місцевого значення «Везуєва гора», «Зміїний яр», «Степ Північний Донецький», створені (оголошені) на території Соледарської міської ради Бахмутського району. Ці природні території включають: велику глибоку балку, що тягнеться у північно-східному напрямку зі стрімкими, майже прямовисними схилами; неглибоку балку, що спускається до річки; східний схил великої балки, яка також спускається до річки; безлісий яр, у нижній частині якого поширена лучна рослинність та цілинний типчаково-ковиловий степ.

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На цих територіях зустрічаються види рослин, що охороняються на обласному рівні, а також ті, що занесені до Червоної книги України – ковила волосиста та Лессінга, ласкавець серповидний, півники солончакові, грудниця шерстиста. З птахів відмічені шуліка чорний, канюк степовий, змієїд, пугач, сиворакша – види, які занесені до Червоної книги України.

У департаменті констатували, що площа природно-заповідного фонду Донецької області на сьогодні становить 98 405,45 га.