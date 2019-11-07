Мукачево готується до Дня святого Мартина

У Мукачеві впродовж 9-11 листопада вшановуватимуть покровителя міста – святого Мартина.

Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міськради в Facebook.

"У Мукачеві святкуватимуть День святого Мартина – покровителя міста. У програмі святкувань – тематичні фотозона та гастролокація (зі смаженими яблуками та гусками, каштанами, медом та вином) у центрі міста, відкриття перед ратушею першої бочки молодого вина й традиційна ліхтарикова хода”, – йдеться в повідомленні.

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У неділю, 10 листопада, в кафедральному костелі Святого Мартина відбудеться урочисте богослужіння.

Крім того, у трьох найбільших соборах міста проведуть фестиваль духовної музики Martin Music Fest. Духовні твори виконуватимуть місцеві та закордонні хори.