У Тульчині влаштують фестиваль «Від Щедрика до Carol of the Bells»

У місті Тульчин на Вінниччині 16 листопада відбудеться перший фестиваль «Від Щедрика до Carol of the Bells».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директорка Українського центру культурних досліджень, авторка програми «Малі міста – великі враження» Ірина Френкель.

«Фестиваль «Від Щедрика до Carol of the Bells» – це завершальний етап проєкту «Ревіталізація Музею-квартири М. Д. Леонтовича в Музей мелодії пісні «Щедрик» шляхом діджиталізації фондів та створення фізичного та віртуального інтерактивно-комунікативних просторів». Він став переможцем грантової програми «Малі міста – великі враження», в якій взяла учать Тульчинська міська рада. Він проводиться вперше, і, сподіваємося, стане подією щорічною й ще одним брендом міста поряд з Операфест Тульчин», - повідомила Френкель.

За її словами, фестиваль відбудеться в Тульчині 16 листопада. Його програмою передбачається проведення науково-практичної конференції «Щедрик – мистецький арсенал України» за участі музикознавців та фольклористів. А також власне фестивальні заходи. Участь у концертній програмі фесту візьмуть Народна хорова капела «Соломія» (м. Вінниця), хор Академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії (м. Хмельницький), Державна чоловіча хорова капела ім. Л. Ревуцького (м. Київ), хор іноземних студентів Сумського університету (м. Суми) та театр вогню East Fire Show (м. Харків).

Організатори фесту обіцяють вогняне шоу та шоу пісочної анімації, а також ярмарок смаколиків. Крім того, організують чартер за маршрутом Вінниця – Тульчин – Вінниця.