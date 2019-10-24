Вінниця зафестивалить «Подільськими барвами»

У Вінниці в п’ятницю, 25 жовтня, сім національних меншин, що мешкають на території області, представлять свої мистецькі надбання на XIV обласному фестивалі національних культур «Подільські барви».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила провідний методист з питань народної творчості національних меншин Вінницького обласного центру народної творчості Наталя Юкальчук.

«У п’ятницю в обласній філармонії проведемо ХІV обласний фестиваль національних культур «Подільські барви». Участь у ньому візьмуть 18 творчих колективів, що представляють сім національних меншин, які проживають на території нашої області. Цей фестиваль для нас дуже важливий, адже він через пісню і слово вкотре продемонструє толерантність у ставленні до інших культур, прагнення до розвою національних меншин на теренах нашого краю, стане взірцем дружби і приязні в нашій державі, яка задекларувала європейські цінності перед усім світом», - повідомила Юкальчук.

Читайте також: У Вінниці відбудеться VinBookFest

За її словами, участь у фестивалі візьмуть 18 творчих колективів та окремі виконавці семи національностей, як-от польські, єврейські, чеські, ромські, індійські, білоруські, а також українські. Вони прибудуть на фестиваль з Барського, Козятинського, Тиврівського, Шаргородського, Тульчинського, Калинівського, Липовецького районів області та м. Вінниці.

В репертуарі колективів-учасників – танці та пісні різних національних спільнот, представники яких проживають на Вінниччині.

Обласний фестиваль «Подільські барви» започаткований 1998 року. Це спільний проєкт управління культури і мистецтв ОДА та обласного центру народної творчості.