У "Синевирі" збудують новий вольєр для ведмедів

У Національному природному парку "Синевир", що на Закарпатті, розширюють територію реабілітаційного центру бурих ведмедів – розпочали будівництво нового вольєра на 6 га.

Про це повідомляється на офіційній сторінці парку в Facebook.

"У Національному природному парку "Синевир" розпочалися роботи з розширення території реабілітаційного центру бурих ведмедів. Наразі цей заклад займає площу 12 га, де утримуються 32 клишоногі", – йдеться в публікації.

Як повідомляється, новий вольєр, спорудження якого стартувало, розміститься на площі майже 6 га. Завдяки додатковій території центру стане можливим прийняти на реабілітацію і життя в напіввільних умовах ще 12 бурих ведмедів.

Зазначається, що кошти на спорудження додаткового вольєра виділило профільне міністерство. Загальна кошторисна вартість цього проєкту становить 10,8 млн грн. Цьогоріч планується освоїти майже половину цієї суми.

Реабілітаційний центр бурих ведмедів у НПП "Синевир" було створено 2011 року. Тут здійснюється реабілітація звірів цього виду, які зазнали жорстокого поводження в неволі. Це унікальне місце для туристів. Адже тут вони можуть побачити цих великих диких тварин у природному середовищі.