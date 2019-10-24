МАУ попереджає про затримки рейсів через густий туман

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" попереджає про затримки рейсів 24 жовтня через несприятливі погодні умови у декількох аеропортах, куди здійснюються польоти.

Про це перевізник повідомляє в Facebook.

"Авіакомпанія МАУ інформує про те, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами (густий туман) одночасно у декількох пунктах вильоту/прибуття рейсів МАУ 24 жовтня очікуються затримки низки регулярних та чартерних рейсів авіакомпанії. Ми розуміємо, що затримка рейсу негативно впливає на плани наших клієнтів, і приносимо щирі вибачення за спричинені незручності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Міжнародному аеропорту “Київ” імені Ігоря Сікорського 24 жовтня скасовано три рейси, ще 21 рейс затримується.

Згідно з інформацією Українського гідрометцентру, у Києві та області 24 жовтня мінлива хмарність, без опадів, вранці – туман.

Фото: Міжнародний аеропорт "Київ"