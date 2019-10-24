МАУ попереджає про затримки рейсів через густий туман

МАУ попереджає про затримки рейсів через густий туман

Укрінформ
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" попереджає про затримки рейсів 24 жовтня через несприятливі погодні умови у декількох аеропортах, куди здійснюються польоти.

Про це перевізник повідомляє в Facebook.

"Авіакомпанія МАУ інформує про те, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами (густий туман) одночасно у декількох пунктах вильоту/прибуття рейсів МАУ 24 жовтня очікуються затримки низки регулярних та чартерних рейсів авіакомпанії. Ми розуміємо, що затримка рейсу негативно впливає на плани наших клієнтів, і приносимо щирі вибачення за спричинені незручності", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у Міжнародному аеропорту “Київ” імені Ігоря Сікорського 24 жовтня скасовано три рейси, ще 21 рейс затримується.

Згідно з інформацією Українського гідрометцентру, у Києві та області 24 жовтня мінлива хмарність, без опадів, вранці – туман.

Фото: Міжнародний аеропорт "Київ"

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