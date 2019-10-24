Авіакомпанії затримують рейси через туман в аеропорту "Одеса"

Через несприятливі метеоумови, зокрема туман, низка авіакомпаній затримують виконання рейсів до аеропорту "Одеса".

Декілька годин очікують 24 жовтня вильотів пасажири у Стамбулі, Шарм-ель-Шейху, Києві та Баку, що підтверджує онлайн-табло аеропорту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Через несприятливі метеоумови в аеропорту "Одеса" затримується виконання 7 авіарейсів. Зокрема, рейс PS 5232 (з Шарм-ель-Шейха), що мав стартувати о 7 год. 05 хв., рейс J2 9685 (з Баку), рейси PS 9565, PS 720, TK 465 і TK 8820 (зі Стамбула) та рейс PS 57 (з Києва).

Як повідомляв Укрінформ, низку авіарейсів до Одеси було скасовано чи відкладено через туман і 23 жовтня, оскільки видимість у першій половині середи була втричі меншою за допустиму для посадки лайнерів.

Впродовж вівторка і в ніч проти 23 жовтня із затримками прибули до цього міжнародного аеропорту близько десяти лайнерів, стільки ж з відхиленням від розкладу було відправлено. Водночас два авіарейси – до Стамбула й Києва – було скасовано.