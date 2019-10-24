Аеропорт "Івано-Франківськ" переніс два рейси на Київ через туман

В Івано-Франківському аеропорту через туман два ранкові рейси на Київ перенесли на кілька годин.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі летовища.

"Через туман два ранкові рейси на Київ перенесені в часі. Рейс, який мав відбутися о 7 ранку, перенесли на 14 годину, а той, що на 12 годину, перенесли на 15-ту", - йдеться в повідомленні.

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Міжнародний аеропорт "Івано-Франківськ" розташований за 4,4 км від центру Івано-Франківська, має статус міжнародного з 1992 року. Він належить до аеропортів класу "B" і здійснює функції запасного аеродрому для міст Львів, Чернівці.

Щоденно з Івано-Франківська здійснюється два рейси на Київ – о 7:05 та о 12:25.