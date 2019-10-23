Wizz Air запускає рейс Одеса - Братислава

Угорський лоукостер Wizz Air відкриває 3 листопада новий рейс з Міжнародного аеропорту "Одеса" до столиці Словаччини.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в адміністрації летовища.

"Лайнери авіакомпанії Wizz Air розпочнуть 3 листопада виконувати прямі рейси з Одеси до Братислави. Частота польотів за маршрутом – два рейси на тиждень. Вильоти будуть щосереди та щонеділі", – зазначили в аеропорту.

Читайте також: Wizz Air відкриє 6 маршрутів із Запоріжжя

Квитки вартістю від 492 гривень в одну сторону можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії, а також у всіх туристичних агентствах Одеси.

Варто зазначити, що лоукостер уже здійснює польоти з Одеси до Кракова й готується запустити рейси до Берліна, Вроцлава, Гданська та інших європейських міст.