Wizz Air запускає рейс Одеса - Братислава
Укрінформ
Угорський лоукостер Wizz Air відкриває 3 листопада новий рейс з Міжнародного аеропорту "Одеса" до столиці Словаччини.
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в адміністрації летовища.
"Лайнери авіакомпанії Wizz Air розпочнуть 3 листопада виконувати прямі рейси з Одеси до Братислави. Частота польотів за маршрутом – два рейси на тиждень. Вильоти будуть щосереди та щонеділі", – зазначили в аеропорту.
Квитки вартістю від 492 гривень в одну сторону можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії, а також у всіх туристичних агентствах Одеси.
Варто зазначити, що лоукостер уже здійснює польоти з Одеси до Кракова й готується запустити рейси до Берліна, Вроцлава, Гданська та інших європейських міст.