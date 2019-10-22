Wizz Air відкриє 6 маршрутів із Запоріжжя

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air почне літати за шістьма напрямками із Запоріжжя до Європи.

Про це повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці в Facebook.

«Хочу поділитися з вами ще однією приємною новиною. Домовилися про співробітництво з угорською авіакомпанією Wizz Air. І вже наприкінці березня ми відкриваємо 6 додаткових рейсів до Європи», - написав Буряк.

Пряме авіасполучення з’єднає Запоріжжя з Будапештом, Віднем, Вільнюсом, Вроцлавом, Гданськом та Краковом. Кожен із рейсів курсуватиме двічі на тиждень. Заявлена вартість квитків стартує від 14,99 євро.

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Очільник міста також нагадав, що сьогодні запорізький аеропорт відновив роботу після капремонту злітно-посадкової смуги, який тривав майже два місяці.