На вулицях Ужгорода безліч людей роблять осінні світлини на фоні знакових у старовинному місті локацій – на Замкових сходах, біля Жупанату та альпінарію, у скансені.

Фото на тлі ужгородської "золотої" осені – не менший must have, ніж у рожевому сакуровому цвіті, вважають в Ужгородській міськраді.

"Золото, багрянець, жовтогарячий, помаранчевий, брунатний, мідний і пурпурний у поєднанні із зеленню та блакиттю неба – ці та інші спектри широкої палітри осінніх кольорів зараз на вулицях Ужгорода. "Бабине літо" продовжує тішити містян і гостей теплою погодою та гарним настроєм. Охочих зробити світлини на фоні мальовничих локацій – безліч. Найпопулярніші – Замкові сходи, набережна Незалежності, жупанат, альпінарій, Ужгородський замок, скансен, сквер Святої Тетяни, Ротарі-парк, парки Боздоський та "Під замком" тощо", – йдеться в повідомленні.

Ужгород перетворився на кольорову фотозону / Фото: Ужгородська міськрада

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