На екологічних стежках Олешківських пісків з'явилася навігація для туристів

На території Національного природного парку "Олешківські піски", що на Херсонщині, завершили ознакування екологічних стежок "Олешківська пустеля" та "Дивосвіт Олешківських пісків".

Про це повідомляється на сторінці нацпарку в Facebook.

"Національний природний парк "Олешківські піски" на території природоохоронного науково-дослідного відділення "Раденське" на екологічних стежках встановив відповідно до вимог Державного стандарту нові туристичні знаки: початку і кінця маршрутів, інформаційні стенди-схеми, вказівні, інфомаційні та підтверджувальні знаки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ознаковано екологічні стежки "Олешківська пустеля" та "Дивосвіт Олешківських пісків".

Вказівники туристичної навігації виготовив та передав нацпарку департамент туризму та курортів Херсонської облдержадімінстрації. За інформацією його пресслужби, цього місяця готові вказівники отримали також НПП "Нижньодніпровський" та "Джарилгацький".

Ознакування екологічних стежок, переконані в Національному природному парку "Олешківські піски", дасть можливість туристам своєчасно отримати інформацію, допоможе орієнтуватися у незнайомій місцевості та покаже напрямок руху екологічних стежок.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч на Херсонщині вперше було створено Реєстр шляхів активного туризму відповідно до вимог Державного стандарту (ДСТУ 7450:2013). Як результат: сім шляхів ознакують згідно з чинними стандартами.

Фото: НПП "Олешківські піски"