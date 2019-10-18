Ernest Airlines планує виконувати внутрішні авіарейси в Україні

Італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines почне працювати над отриманням ліцензії на здійснення внутрішніх рейсів Україною.

Про це заявив голова правління та головний виконавчий директор Ernest Airlines Шаді Ель Таннір під час відкриття представництва в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Із задоволенням приймаю пропозицію заступника міністра інфраструктури (Олександри Клітіної - ред.) щодо розширення нашої мережі на внутрішні українські простори. Сьогодні почнемо працювати над отриманням української ліцензії на здійснення перевезень”, - зазначив Ель Таннір.

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За його словами, авіакомпанія також планує залучати до роботи на своїх літаках українських пілотів, стюардів і стюардес.

Як відомо, італійський лоукостер Ernest Airlines здійснює рейси з України до Італії, починаючи з жовтня 2017 року. Зараз авіакомпанія літає за 40 маршрутами з чотирьох українських міст: Києва, Львова, Харкова та Одеси.