Ernest Airlines планує виконувати внутрішні авіарейси в Україні
Про це заявив голова правління та головний виконавчий директор Ernest Airlines Шаді Ель Таннір під час відкриття представництва в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Із задоволенням приймаю пропозицію заступника міністра інфраструктури (Олександри Клітіної - ред.) щодо розширення нашої мережі на внутрішні українські простори. Сьогодні почнемо працювати над отриманням української ліцензії на здійснення перевезень”, - зазначив Ель Таннір.
За його словами, авіакомпанія також планує залучати до роботи на своїх літаках українських пілотів, стюардів і стюардес.
Як відомо, італійський лоукостер Ernest Airlines здійснює рейси з України до Італії, починаючи з жовтня 2017 року. Зараз авіакомпанія літає за 40 маршрутами з чотирьох українських міст: Києва, Львова, Харкова та Одеси.