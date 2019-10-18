Лоукостер Ernest Airlines відкрив свій офіс в Україні

Італійська бюджетна авіакомпанія Ernest Airlines відкрила своє перше представництво в Україні.

Церемонія відкриття відбулася сьогодні, 18 жовтня, в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цей офіс допомагатиме українцям, які матимуть бажання відвідати Італію, та туроператорам. Тут буде також розташований наш коллцентр, в якому працюватиме 30 людей, для того, щоб ми були ближче до наших пасажирів”, - зазначив голова правління та головний виконавчий директор Ernest Airlines Шаді Ель Таннір під час церемонії відкриття.

Він додав, що Ernest Airlines планує у квітні 2020 року відкрити свою базу в Міжнародному аеропорту “Київ” імені Ігоря Сікорського.

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Окрім голови правління компанії, в церемонії відкриття також взяли участь заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Олександра Клітіна та Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

“Сьогоднішнє відкриття позначає неоціненно важливий момент у консолідації цієї вагомої італійської інвестиції в Україну, що черговий раз затверджує її як країну численних можливостей та великого потенціалу, особливо для людей молодих та динамічних”, - зазначив посол.

Клітіна в свою чергу додала, що Мінінфраструктури має намір надавати всебічну підтримку компанії в її розвитку на українському ринку та сприятиме збільшенню обсягів італійських інвестицій, залучених в українську авіаційну галузь.

Як відомо, компанія Ernest Airlines вийшла на український ринок у жовтні 2017 року. Наразі італійський лоукостер здійснює рейси за 40 маршрутами між Італією та Україною з чотирьох українських міст: Києва, Львова, Харкова та Одеси.