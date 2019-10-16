Не центром єдиним: вінницька Вишенька отримала "розумні" таблички для туристів

У Вінниці в середу, 16 жовтня, встановили шість нових інформаційних табличок з QR-кодами та шрифтом Брайля на туристичних принадах найзаселенішого мікрорайону міста – Вишенька.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради.

"Нове туристичне знакування відкрито в рамках проекту з розвитку туристичного потенціалу мікрорайону "Вишенька на турі". Інформаційні таблички розміщені в шести найпопулярніших туристичних точках. А саме: біля Національного музею-садиби М. І. Пирогова, церкви-некрополю М. І. Пирогова, парку Дружби народів, фонтану "Сонячна система", площі Костянтина Могилка, Лісопарку й телевежі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у департаменті маркетингу та туризму Вінницької міської ради, сучасна туристична навігація на Вишеньці не лише допоможе туристу отримувати достовірну інформацію про той чи інший туристичний об’єкт зручною для нього мовою, але й дасть змогу збирати інформацію щодо кількості сканувань і фіксувати туристичну статистику.

"Це не просто туристична табличка, вона містить в собі QR-код та NFC-модуль, який дає змогу додатково зчитувати інформацію. Текст на табличці достатньо компактний, а більш розгорнуту інформацію можна прочитати на сайті. Ми хочемо показати, що ще може бути цікавим у місті, крім історичного центру та фонтану, це продовження перебування туристів у місті", - зазначив в.о. директора департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міськради Олександр Вешелені.

На нових інформаційних табличках розміщена інформація про ту чи іншу туристичну точку двома мовами: українською й англійською, тексти продубльовані шрифтом Брайля. Для незрячих та слабозорих вся інформація записана також у форматі аудіогіда. Те, що всі таблички обладнані NFC-чипами, надає можливість безконтактного передавання інформації про об’єкт навіть без доступу до інтернету. Дизайн усіх табличок використовує стиль бренду "Вінниця. Місто ідей".

Фото: Вінницька міськрада