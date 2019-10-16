Туристам в Єгипті заборонять годувати риб

Влада Єгипту починає впроваджувати ініціативу ООН щодо захисту флори та фауни Червоного моря.

Туристам заборонять годувати риб, оскільки це забруднює воду хімією й завдає шкоди кораловим рифам, повідомляє 34travel.

Насамперед заборона стосується тих, хто займається дайвінгом. За статистикою, в Єгипті це три мільйони осіб щорічно.

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Ініціатива працюватиме в тестовому режимі на території Південного Синаю. На всій території Єгипту заборону запровадять до березня 2020 року.