У херсонського кавуна з'явиться логотип

На Херсонщині оголосили конкурс на створення логотипу для офіційної реєстрації географічного зазначення "Херсонський кавун".

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

"Створення логотипу – важливий крок на шляху офіційної реєстрації географічного зазначення "Херсонський кавун", тож він має відображати унікальність та якість херсонської ягоди. Тому члени громадської спілки "Асоціації виробників херсонського кавуна" разом із партнерами оголосили конкурс на кращий логотип для херсонського кавуна", – йдеться у повідомленні прес-служби ОДА.

На думку виконавчого секретаря "Асоціації виробників херсонського кавуна" Юрія Палічева, логотип дасть унікальну можливість регіональним виробникам позиціонуватися на європейському ринку, оскільки в ЄС лише один кавун має зареєстроване географічне зазначення: Anguria Reggiana (Італія).

"Україна крокує в Європу, тому нашим виробникам потрібно розвиватися в залежності від ринкового запиту: якість, екологічність і захист своєї продукції. Для цього нам всім потрібно переймати досвід провідних європейських країн, фермери яких мають різні форми захисту: торгові марки, бренди, логотипи, географічне зазначення", – пояснив Палічев.

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Для участі в конкурсі необхідно зареєструватися за посиланням і надіслати свої роботи до 4 листопада.

До складу журі конкурсу входять представники департаменту агропромислового розвитку Херсонської ОДА, агровиробники, представники місцевого самоврядування, громадських організацій, фахівці з культури та туризму.

Нагадаємо, що цьогоріч Міністерство агрополітики визначило для реєстрації географічного зазначення перші 10 продуктів, серед яких – "Херсонський кавун". Процедуру реєстрації здійснює проєкт Європейського Союзу "Географічні зазначення в Україні". Він фінансується Європейським Союзом і реалізовується впродовж 2017–2020 років. Проєкт покликаний допомогти Україні розробити систему позначення товарів із властивостями та репутацією, що зумовлені переважно місцем походження.

Відомими прикладами географічного зазначення є сир Рокфор, шампанське, коньяк, ковбаса салямі та інші. ГЗ допомагає просувати продукцію на європейському ринку, отримати найкращу ціну за неї та усунути недобросовісну конкуренцію, крім того, покращує імідж та туристичну привабливість місцевості, де виробляється цей продукт.