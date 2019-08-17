"Самотній інтроверт 100 років не був на побаченні": 12 українських замків зареєструвалися в Tinder

Замки шукають «музи» для реставрації, передає Inspired.

Ще з початку літа замки почали «говорити»: у відеороликах, соцмережах, рекламній атрибутиці. Так волонтери демонструють, що замки наче живі люди, яких потрібно рятувати.

«Я вистояв за часів революції 1917 рок та другої світової війни, але не можу пережити мирний час. Просто нагадую вам про те, що самотність руйнує», – «написав» палац Даховських на Черкащині.

А нещодавно споруди отримали власні акаунти на сервісі знайомств.

Микулинецький замок став «самотнім інтровертом», що шукає запальну пару. Молодий (279 років) палац Жевуських-Лянцкоронських у пошуках своєї музи, «з якою танцюватиме всю ніч».

За оцінками фахівців музейної справи: якщо не здійснити вчасних заходів зі збереження споруд, десяткам українських замків залишилося не більше 60 років до повного руйнування.